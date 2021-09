Prep golf: New Richmond wins at Mill Run, Regis/Altoona wins in Mondovi

EAU CLAIRE (WQOW) - New Richmond's Sydney Nolan carded a 6-over par 42 and the Tigers golf team continued its Big Rivers Conference dominance with a meet win at Mill Run on Tuesday.

Four New Richmond golfers finished inside the top seven:

1. Sydney Nolan (New Richmond), 42

2. Lanie Veenendall (New Richmond), 43

2. Olivia Grothaus (Hudson), 43

4. Mahlia McCane (River Falls), 44

4. Maddy Berg (Hudson), 44

4. Abbie Ritzer (New Richmond), 44

7. Nora Harris (New Richmond), 45

7. Mekinnah Xiong (River Falls), 45

9. Kate Scharf (Rice Lake), 46

10. Isabelle Campbell (Eau Claire Memorial), 47

Team results:

1. New Richmond, 174

2. Hudson, 186

3. River Falls, 192

4. Chippewa Falls, 207

5. Rice Lake, 221

6. Menomonie, 222

7. Eau Claire Memorial, 224

8. Eau Claire North, 231

Anderson medalist as Regis/Altoona wins CloverCroix meet in Mondovi

Elli Anderson carded a round of 1-over par 37 as the Regis/Altoona girls golf team captured the CloverCroix meet at Valley Golf Course in Mondovi.

Individual results:

1. Elli Anderson (Regis/Altoona), 37

2. Karalyn Skinner (Regis/Altoona), 43

3. Emerson Felmlee (Osseo-Fairchild), 44

4. Emma Anderson (Regis/Altoona), 46

4. Izzy Popple (Osseo-Fairchild), 46

6. Julia Moats (Mondovi), 50

7. Brenna Seefeldt (Osseo-Fairchild), 51

7. Trinity Knudston (Osseo-Fairchild), 51

9. Sydni Yarrington (Regis/Altoona), 52

9. Lydia Jensen (Regis/Altoona), 52

9. Olivia Clickner (Colfax), 52

Team results

1. Regis/Altoona, 178

2. Osseo-Fairchild, 201

3. Colfax, 227

4. Stanley-Boyd, 231