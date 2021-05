Pyramid of champions: McDonell/Regis golf claims Cloverbelt title

BLACK RIVER FALLS (WQOW) - McDonell/Regis completed a dominant season of golf with a Cloverbelt Championship on Tuesday.

Isaac Petersilka earned medalist honors with a 4-over par 76 at Skyline Golf Course. Teammate Andrew Bauer finished one stroke back, but finished first in the overall standings for the season.

Top individuals from Tuesday's meet:

1. Isaac Petersilka (McDonell/Regis), 76

2. Andrew Bauer (McDonell/Regis), 77

3. Ben Kiskupski (McDonell/Regis), 80

3. Nolan John (Neillsville), 80

5. Cole Noreen (Columbus), 81

6. Charlie Moore (Columbus), 83

6. Ian Vold, Osseo-Fairchild), 83

8. Peter Weir (Cadott), 87

9. Carter Grill (McDonell/Regis), 88

9. Josh Brickner (McDonell/Regis), 88

11. Gage Stratman (Columbus), 90

12. Cole Sopiarz (Cadott), 91

12. Anthony Giani (Altoona), 91

14. Jacob Ackley (Cadott), 92

14. Brock Laube (Fall Creek), 92

16. Dan Messerschmidt (Fall Creek), 93

16. Mason Femlee (Stanley-Boyd), 93

16. Caden Amidon (Altoona), 93

16. Easton Swita (Neillsville), 93

Team results

1. McDonell/Regis, 321

2. Columbus, 363

3. Cadott, 371

4. Osseo-Fairchild, 373

5. Fall Creek, 374

6. Altoona, 380

7. Neillsville, 381

8. Stanley-Boyd, 394

9. Colby, 467

10. Thorp, 514

11. Owen-Withee, 515