UW-Stout tops UWEC in gymnastics finale

EAU CLAIRE (WQOW) - Five UW-Stout gymnasts set personal records Thursday as the Blue Devils gymnastics team topped UW-Eau Claire 184.150-178.850 in the season finale for both teams.

Full results are available below:

Team Results

1) UW-Stout 184.150

2) UW-Eau Claire 178.850

VAULT Results

1) Andrea Gessner (UWEC) 9.375

2) Jensen DeJong (Stout) 9.325

3) Jada DeBoer (UWEC) 9.300

4) Mallory Walerko (UWEC) 9.200

5) Carlie Beatty (Stout) 9.175

6) Madison Latzke (Stout) 9.125

7) Tia Ravara (UWEC) 9.050, Maddie Mullenbach (Stout) 9.050

9) Kelsey Donovan (UWEC) 8.975, Shadae Boone (Stout) 8.975

11) Victoria Perron (UWEC) 8.800

12) Kiara Brown (Stout) 8.450

BARS Results

1) Tia Ravara (UWEC) 9.525

2) Olivia Rosenow (Stout) 9.425

3) Kiara Bruening (Stout) 9.225

4) Kiara Brown (Stout) 9.200

5) Jenna Jones (Stout) 8.750

6) Emma Barry (UWEC) 8.675

7) Genevieve Czaplewski (Stout) 8.475

8) Jada DeBoer (UWEC) 8.325

9) Liliana Shank (UWEC) 8.275

10) Christina Leikam (UWEC) 8.250

11) Jensen DeJong (Stout) 8.225

12) Kaiya Lindhardt (UWEC) 8.050

BEAM Results

1) Carlie Beatty (Stout) 9.500

2) Tia Ravara (UWEC) 9.450

3) Genevieve Czaplewski (Stout) 9.375

4) Bridgette Allen (Stout) 9.350

5) Kiara Brown (Stout) 9.200

6) Kailyn Westbrook (Stout) 9.175

7) Danielle Malecha (UWEC) 8.725

8) Christina Leikam (UWEC) 8.600

9) Tayla Thome (UWEC) 8.500

10) Kiara Bruening (Stout) 8.350

11) Abby Weber (UWEC) 8.200

12) Liliana Shank (UWEC) 7.800

FLOOR Results

1) Shadae Boone (Stout) 9.600

2) Jada DeBoer (UWEC) 9.450

3) Emma Barry (UWEC) 9.375, Jensen Dejong (Stout) 9.375

5) Bailey Davidson (UWEC) 9.350

6) Carlie Beatty (Stout) 9.325, Maddie Mullenbach (Stout) 9.325

8) Tayla Thome (UWEC) 9.225

9) Kiara Brown (Stout) 9.200

10) Genevieve Czaplewski (Stout) 9.175

11) Kelsey Donovan (UWEC) 9.025

12) Tia Ravara (UWEC) 8.975