North, Memorial tennis teams win at home

EAU CLAIRE (WQOW) - Monday's local scores

High school girls tennis

North 4, La Crosse Logan 3

Full results:

Singles:

No. 1 - Morgan Presler, Eau Claire NORTH def. Jordi Pasch, La Crosse LOGAN, 6-2 , 6-2 , -;

No. 2 - Tia Endrizzi, La Crosse LOGAN def. Leah Nelson, Eau Claire NORTH, 6-4 , 6-7 , 5-10 ;

No. 3 - Sydney Roswall, La Crosse LOGAN def. Alyssa Dayton, Eau Claire NORTH, 6-4 , 6-2 , -;

No. 4 - Tatyana Roberts, La Crosse LOGAN def. Olivia Feltes, Eau Claire NORTH, 6-0 , 6-0



Doubles:

No. 1 - Kalia Xiong, Eau Claire NORTH - Nicole Franson, Eau Claire NORTH def. Norah Hofland, La Crosse LOGAN - Lauren Jarrett, La Crosse LOGAN, 2-6 , 6-2 , 10-6 ;

No. 2 - Jennifer Parker, Eau Claire NORTH - Autumn Tafel, Eau Claire NORTH def. Grace Pepin, La Crosse LOGAN - Kamryann Korish, La Crosse LOGAN, 6-1 , 6-3 , -;

No. 3 - Brooke Vanderwyst, Eau Claire NORTH - Kailey Bates, Eau Claire NORTH def. Martha Franke, La Crosse LOGAN - Audrey Endrizzi, La Crosse LOGAN, 6-4 , 6-3

Memorial 6, La Crosse Central 1

Full results:

Singles:

No. 1 - Molly Hower, Eau Claire MEMORIAL def. Rachel Jones, La Crosse CENTRAL, 6-0 , 6-1 , -;

No. 2 - Anna Hoitomt, Eau Claire MEMORIAL def. Odessa Barreyro, La Crosse CENTRAL, 6-1 , 6-0 , -;

No. 3 - Ki Ki Shea, Eau Claire MEMORIAL def. Allie Schlicht, La Crosse CENTRAL, 6-0 , 6-1 , -;

No. 4 - Sienna Torgerud, La Crosse CENTRAL def. Ziva Hirsch, Eau Claire MEMORIAL, 7-5 , 6-1



Doubles:

No. 1 - Katie Rentzepis, Eau Claire MEMORIAL - Lexi Budzinski, Eau Claire MEMORIAL def. Kayla Holman, La Crosse CENTRAL - Katie Johnson, La Crosse CENTRAL, 6-1 , 6-4 , -;

No. 2 - Kimberly Harvey, Eau Claire MEMORIAL - Chloe Beckermann, Eau Claire MEMORIAL def. Maggie Hannum, La Crosse CENTRAL - Sophie Hannum, La Crosse CENTRAL, 6-1 , 3-6 , 10-7 ;

No. 3 - Ava Erickson, Eau Claire MEMORIAL - Charley Zacho, Eau Claire MEMORIAL def. Maddie Masewicz, La Crosse CENTRAL - Ella Lysne, La Crosse CENTRAL, 6-1 , 6-0

High school girls volleyball

La Crosse Central 3, Memorial 0 - Bruchert (MEM): 12 kills; Miller (MEM): 15 assists; Anderson (MEM): 16 digs