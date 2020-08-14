Severe Thunderstorm Watch until SAT 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SAT 12:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Saint Croix County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 439 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
LE SUEUR RICE
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON POLK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
DUNN PIERCE ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
CHANHASSEN, CHASKA, FARIBAULT, HASTINGS, HUDSON, LE SUEUR,
MENOMONIE, MINNEAPOLIS, MORA, OSCEOLA, PRINCETON, RED WING,
RICE LAKE, RIVER FALLS, SHAKOPEE, ST PAUL, STILLWATER,
AND VICTORIA.