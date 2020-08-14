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Severe Thunderstorm Watch until SAT 12:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 8:10 pm
7:50 pm Weather Alert, Wx Alert - Polk

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Polk County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 439 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

LE SUEUR RICE

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

BARRON POLK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

DUNN PIERCE ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
CHANHASSEN, CHASKA, FARIBAULT, HASTINGS, HUDSON, LE SUEUR,
MENOMONIE, MINNEAPOLIS, MORA, OSCEOLA, PRINCETON, RED WING,
RICE LAKE, RIVER FALLS, SHAKOPEE, ST PAUL, STILLWATER,
AND VICTORIA.

wqowweather

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