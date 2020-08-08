Severe Thunderstorm Watch until SAT 1:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SAT 1:00 AM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Polk County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
420 TO EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MINNESOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
BENTON MORRISON SHERBURNE
STEARNS TODD
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CHISAGO ISANTI
KANABEC MILLE LACS
IN WISCONSIN THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY
IN NORTHWEST WISCONSIN
POLK
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
ELK RIVER, LITTLE FALLS, LONG PRAIRIE, MORA, OSCEOLA, PRINCETON,
SAUK RAPIDS, AND ST CLOUD.