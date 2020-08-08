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Severe Thunderstorm Watch until SAT 1:00 AM CDT

Updated
Last updated today at 12:55 am
12:53 am Weather Alert, Wx Alert - Polk

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Polk County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
420 TO EXPIRE AT 1 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN MINNESOTA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

BENTON MORRISON SHERBURNE
STEARNS TODD

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CHISAGO ISANTI
KANABEC MILLE LACS

IN WISCONSIN THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY

IN NORTHWEST WISCONSIN

POLK

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
ELK RIVER, LITTLE FALLS, LONG PRAIRIE, MORA, OSCEOLA, PRINCETON,
SAUK RAPIDS, AND ST CLOUD.

wqowweather

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