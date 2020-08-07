Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:52 PM CDT until SAT 1:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:52 PM CDT until SAT 1:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Polk County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
420 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
BENTON KANDIYOHI MEEKER
MORRISON SHERBURNE STEARNS
TODD WRIGHT
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CHISAGO HENNEPIN
ISANTI KANABEC MILLE LACS
RAMSEY WASHINGTON
IN WEST CENTRAL MINNESOTA
DOUGLAS POPE STEVENS
SWIFT
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
POLK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, BENSON, BLAINE,
CAMBRIDGE, CENTER CITY, ELK RIVER, GLENWOOD, HUDSON, LITCHFIELD,
LITTLE FALLS, LONG PRAIRIE, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA,
MORRIS, OSCEOLA, PRINCETON, SAUK RAPIDS, ST CLOUD, ST PAUL,
STILLWATER, AND WILLMAR.