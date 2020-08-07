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Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:52 PM CDT until SAT 1:00 AM CDT

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3:52 pm Weather Alert, Wx Alert - St Croix

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Saint Croix County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
420 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

BENTON KANDIYOHI MEEKER
MORRISON SHERBURNE STEARNS
TODD WRIGHT

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CHISAGO HENNEPIN
ISANTI KANABEC MILLE LACS
RAMSEY WASHINGTON

IN WEST CENTRAL MINNESOTA

DOUGLAS POPE STEVENS
SWIFT

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

POLK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, BENSON, BLAINE,
CAMBRIDGE, CENTER CITY, ELK RIVER, GLENWOOD, HUDSON, LITCHFIELD,
LITTLE FALLS, LONG PRAIRIE, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA,
MORRIS, OSCEOLA, PRINCETON, SAUK RAPIDS, ST CLOUD, ST PAUL,
STILLWATER, AND WILLMAR.

wqowweather

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