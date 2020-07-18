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Severe Thunderstorm Watch until SAT 11:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 8:30 pm
7:46 pm Weather Alert, Wx Alert - St Croix

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Saint Croix County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 382 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

MCLEOD SHERBURNE SIBLEY
WRIGHT

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

BARRON POLK RUSK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
CHANHASSEN, CHASKA, ELK RIVER, GAYLORD, HASTINGS, HUDSON,
HUTCHINSON, LADYSMITH, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA, OSCEOLA,
PRINCETON, RICE LAKE, SHAKOPEE, ST PAUL, STILLWATER,
AND VICTORIA.

wqowweather

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