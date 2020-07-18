Severe Thunderstorm Watch until SAT 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SAT 11:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Rusk County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 382 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
MCLEOD SHERBURNE SIBLEY
WRIGHT
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON POLK RUSK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
CHANHASSEN, CHASKA, ELK RIVER, GAYLORD, HASTINGS, HUDSON,
HUTCHINSON, LADYSMITH, MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA, OSCEOLA,
PRINCETON, RICE LAKE, SHAKOPEE, ST PAUL, STILLWATER,
AND VICTORIA.