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Severe Thunderstorm Watch from FRI 10:29 PM CDT until SAT 6:00 AM CDT

New
10:29 pm Weather Alert, Wx Alert - Dunn

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Dunn County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
381 IN EFFECT UNTIL 6 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN CENTRAL MINNESOTA

MCLEOD RENVILLE SIBLEY

IN EAST CENTRAL MINNESOTA

ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN RAMSEY
SCOTT WASHINGTON

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BROWN LE SUEUR NICOLLET
RICE

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN SOUTHWEST MINNESOTA

REDWOOD

IN WEST CENTRAL MINNESOTA

CHIPPEWA LAC QUI PARLE YELLOW MEDICINE

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

BARRON POLK RUSK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE
PEPIN PIERCE ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CENTER CITY, CHANHASSEN,
CHASKA, CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE, FARIBAULT, GAYLORD,
GRANITE FALLS, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON, LADYSMITH, LE SUEUR,
MADISON, MENOMONIE, MINNEAPOLIS, MONTEVIDEO, NEW ULM, OLIVIA,
OSCEOLA, RED WING, REDWOOD FALLS, RICE LAKE, RIVER FALLS,
SHAKOPEE, ST PAUL, ST PETER, STILLWATER, AND VICTORIA.

wqowweather

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