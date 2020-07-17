Severe Thunderstorm Watch from FRI 10:29 PM CDT until SAT 6:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from FRI 10:29 PM CDT until SAT 6:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Chippewa County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
381 IN EFFECT UNTIL 6 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
MCLEOD RENVILLE SIBLEY
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN RAMSEY
SCOTT WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BROWN LE SUEUR NICOLLET
RICE
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN SOUTHWEST MINNESOTA
REDWOOD
IN WEST CENTRAL MINNESOTA
CHIPPEWA LAC QUI PARLE YELLOW MEDICINE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON POLK RUSK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE
PEPIN PIERCE ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CENTER CITY, CHANHASSEN,
CHASKA, CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE, FARIBAULT, GAYLORD,
GRANITE FALLS, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON, LADYSMITH, LE SUEUR,
MADISON, MENOMONIE, MINNEAPOLIS, MONTEVIDEO, NEW ULM, OLIVIA,
OSCEOLA, RED WING, REDWOOD FALLS, RICE LAKE, RIVER FALLS,
SHAKOPEE, ST PAUL, ST PETER, STILLWATER, AND VICTORIA.