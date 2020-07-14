Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI
Jackson County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 370 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IOWA
FLOYD MITCHELL
IN NORTHEAST IOWA
ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST MINNESOTA
FILLMORE HOUSTON WINONA
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
ADAMS CLARK JUNEAU
IN SOUTHWEST WISCONSIN
CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
JACKSON LA CROSSE MONROE
TREMPEALEAU
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BLACK RIVER FALLS,
CALEDONIA, CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH, ELKADER, FRIENDSHIP,
LA CROSSE, MAUSTON, NEILLSVILLE, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE,
PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, PRESTON, RICHLAND CENTER, SPARTA,
TOMAH, VIROQUA, WAUKON, WHITEHALL, AND WINONA.