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Severe Thunderstorm Watch until TUE 11:00 PM CDT

Updated
Last updated today at 6:25 pm
6:07 pm Weather Alert, Wx Alert - Jackson

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Jackson County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 370 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE CHICKASAW CLAYTON
FAYETTE HOWARD WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

FILLMORE HOUSTON WINONA

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

ADAMS CLARK JUNEAU

IN SOUTHWEST WISCONSIN

CRAWFORD GRANT RICHLAND
VERNON

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

JACKSON LA CROSSE MONROE
TREMPEALEAU

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BLACK RIVER FALLS,
CALEDONIA, CHARLES CITY, CRESCO, DECORAH, ELKADER, FRIENDSHIP,
LA CROSSE, MAUSTON, NEILLSVILLE, NEW HAMPTON, OELWEIN, OSAGE,
PLATTEVILLE, PRAIRIE DU CHIEN, PRESTON, RICHLAND CENTER, SPARTA,
TOMAH, VIROQUA, WAUKON, WHITEHALL, AND WINONA.

wqowweather

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