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Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:56 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT

3:56 pm Weather Alert, Wx Alert - Jackson

Issued by National Weather Service – LaCrosse, WI

Jackson County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

HOWARD

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE FILLMORE MOWER
OLMSTED WABASHA WINONA

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

CLARK

IN NORTH CENTRAL WISCONSIN

TAYLOR

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

BUFFALO JACKSON TREMPEALEAU

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN,
BLACK RIVER FALLS, CRESCO, DODGE CENTER, MEDFORD, NEILLSVILLE,
OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.

wqowweather

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