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Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:55 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT

3:55 pm Weather Alert, Wx Alert - Rusk

Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN

Rusk County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA

BLUE EARTH FARIBAULT FREEBORN
LE SUEUR MARTIN RICE
STEELE WASECA WATONWAN

IN SOUTHEAST MINNESOTA

GOODHUE

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN NORTHWEST WISCONSIN

BARRON RUSK

IN WEST CENTRAL WISCONSIN

CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE
PEPIN PIERCE ST. CROIX

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH,
CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE, FAIRMONT, FARIBAULT, HUDSON,
LADYSMITH, LE SUEUR, MANKATO, MENOMONIE, OWATONNA, RED WING,
RICE LAKE, RIVER FALLS, ST JAMES, AND WASECA.

wqowweather

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