Severe Thunderstorm Watch until SUN 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch until SUN 11:00 PM CDTUpdated
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Pierce County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 292 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH FARIBAULT FREEBORN
MARTIN STEELE WASECA
WATONWAN
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON RUSK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE
PEPIN PIERCE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH,
CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE, FAIRMONT, LADYSMITH, MANKATO,
MENOMONIE, OWATONNA, RED WING, RICE LAKE, RIVER FALLS, ST JAMES,
AND WASECA.