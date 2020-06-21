Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:55 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Minneapolis, MN
Pepin County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH FARIBAULT FREEBORN
LE SUEUR MARTIN RICE
STEELE WASECA WATONWAN
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON RUSK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE
PEPIN PIERCE ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH,
CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE, FAIRMONT, FARIBAULT, HUDSON,
LADYSMITH, LE SUEUR, MANKATO, MENOMONIE, OWATONNA, RED WING,
RICE LAKE, RIVER FALLS, ST JAMES, AND WASECA.