Sports Overtime – Saturday

HS TRACK & FIELD

WIAA State Championships – Team Results

Division 1 Boys

1. KIMBERLY 74

2. OAK CREEK 45

T23. EAU CLAIRE NORTH 9

T58. RIVER FALLS 1



Division 1 Girls

1. WAUKESHA WEST 38

2. MILWAUKEE KING 35

T22. HUDSON 13

T46. RIVER FALLS 3

Division 2 Boys

1. RICE LAKE 53

2. LODI 48

T16. GRANTSBURG

T18. HAYWARD 12

T25. OSCEOLA 9

38. ST. CROIX CENTRAL 7.5

T49. PRESCOTT 4

T62. ELK MOUND 2

Division 2 Girls

1. WITTENBERG-BIRNAMWOOD 50

2. APPLETON XAVIER 36

T9. SOMERSET 20

T19. ALTOONA 14

22. OSCEOLA 12.5

49. PRESCOTT 4

T56. STANLEY-BOYD 2

65. RICE LAKE 1



Division 3 Boys

1. CAMBRIDGE 62

T2. BANGOR 43

8. LOYAL 22

T10. EAU CLAIRE REGIS 20

T15. WEBSTER 15

18. McDONELL CENTRAL 14

T26. GLENWOOD CITY 9

T26. UNITY 9

T33. SIREN 6

T37. SHELL LAKE 55.

T41. CADOTT 4

T46. WHITEHALL 3

T59. SPRING VALLEY 1

T59. ALMA/PEPIN 1

T59. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN



Division 3 Girls

1. BENTON CO-OP 40

2. ALGOMA 39

9. SHELL LAKE 24

T19. THORP 12

T19. FLAMBEAU 12

31. FREDERIC/LUCK 8

T32. LOYAL 7

T36. UNITY 6

T38. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 5

T43. FALL CREEK 4

T43. COCHRANE-FOUNTAIN CITY 4

T43. INDEPENDENCE/GILMANTON 4

T47. ALMA/PEPIN 3

T52. ELMWOOD/PLUM CITY 2

54. PRAIRIE FARM 1.5

T55. GILMAN 1

T55. EAU CLAIRE REGIS 1

T55. SIREN 1



Wheelchair Division

1. CHIPPEWA FALLS 70

2. MARSHFIELD COLUMBUS 33

3. MADISON LA FOLLETTE 26

3. RACINE HORLICK 26

3. CUBA CITY 26

6. PARKVIEW 15

7. MEDFORD 12

8. ITHACA/WESTON 8

9. TOMAH 6

For links to individual results in all divisions, click here



GIRLS HS SOCCER

WIAA Regional Finals

Division 1

(4) HUDSON 0

(1) EAU CLAIRE MEMORIAL 3



Division 3

(4) SOMERSET 1

(1) ASHLAND 2



Division 4

(4) BALDWIN-WOODVILLE 1

(1) REGIS/McDONELL 3

For link to all brackets & results, click here

BOYS HS TENNIS

WIAA State Boys Individual Tournament

Division 2 Singles

Semifinals

Casey Johnson (Kohler) def. Sean Bochman (Altoona/Fall Creek), 6, 2, 6-1

Third Place

Daniel Taleghani (University School) def. Sean Bochman (Altoona/Fall Creek), 6-1, 0-6, 6-4

For a link to all brackets in Division 1 & 2, click here