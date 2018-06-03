Sports Overtime – Saturday
HS TRACK & FIELD
WIAA State Championships – Team Results
Division 1 Boys
1. KIMBERLY 74
2. OAK CREEK 45
T23. EAU CLAIRE NORTH 9
T58. RIVER FALLS 1
Division 1 Girls
1. WAUKESHA WEST 38
2. MILWAUKEE KING 35
T22. HUDSON 13
T46. RIVER FALLS 3
Division 2 Boys
1. RICE LAKE 53
2. LODI 48
T16. GRANTSBURG
T18. HAYWARD 12
T25. OSCEOLA 9
38. ST. CROIX CENTRAL 7.5
T49. PRESCOTT 4
T62. ELK MOUND 2
Division 2 Girls
1. WITTENBERG-BIRNAMWOOD 50
2. APPLETON XAVIER 36
T9. SOMERSET 20
T19. ALTOONA 14
22. OSCEOLA 12.5
49. PRESCOTT 4
T56. STANLEY-BOYD 2
65. RICE LAKE 1
Division 3 Boys
1. CAMBRIDGE 62
T2. BANGOR 43
8. LOYAL 22
T10. EAU CLAIRE REGIS 20
T15. WEBSTER 15
18. McDONELL CENTRAL 14
T26. GLENWOOD CITY 9
T26. UNITY 9
T33. SIREN 6
T37. SHELL LAKE 55.
T41. CADOTT 4
T46. WHITEHALL 3
T59. SPRING VALLEY 1
T59. ALMA/PEPIN 1
T59. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN
Division 3 Girls
1. BENTON CO-OP 40
2. ALGOMA 39
9. SHELL LAKE 24
T19. THORP 12
T19. FLAMBEAU 12
31. FREDERIC/LUCK 8
T32. LOYAL 7
T36. UNITY 6
T38. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 5
T43. FALL CREEK 4
T43. COCHRANE-FOUNTAIN CITY 4
T43. INDEPENDENCE/GILMANTON 4
T47. ALMA/PEPIN 3
T52. ELMWOOD/PLUM CITY 2
54. PRAIRIE FARM 1.5
T55. GILMAN 1
T55. EAU CLAIRE REGIS 1
T55. SIREN 1
Wheelchair Division
1. CHIPPEWA FALLS 70
2. MARSHFIELD COLUMBUS 33
3. MADISON LA FOLLETTE 26
3. RACINE HORLICK 26
3. CUBA CITY 26
6. PARKVIEW 15
7. MEDFORD 12
8. ITHACA/WESTON 8
9. TOMAH 6
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GIRLS HS SOCCER
WIAA Regional Finals
Division 1
(4) HUDSON 0
(1) EAU CLAIRE MEMORIAL 3
Division 3
(4) SOMERSET 1
(1) ASHLAND 2
Division 4
(4) BALDWIN-WOODVILLE 1
(1) REGIS/McDONELL 3
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BOYS HS TENNIS
WIAA State Boys Individual Tournament
Division 2 Singles
Semifinals
Casey Johnson (Kohler) def. Sean Bochman (Altoona/Fall Creek), 6, 2, 6-1
Third Place
Daniel Taleghani (University School) def. Sean Bochman (Altoona/Fall Creek), 6-1, 0-6, 6-4
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