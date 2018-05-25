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Sports Overtime – Thursday

1:50 am Sport

HS TRACK & FIELD
WIAA Division 1 D.C. Everest Sectional

Boys Team Standings: 
1. STEVENS POINT   127
2. RIVER FALLS   75
2. EAU CLAIRE NORTH   75
4. D.C. EVEREST   71
5. MARSHFIELD   59
6. EAU CLAIRE MEMORIAL   53
7. WAUSAU WEST   44
8. NEW RICHMOND   36.50
9. MENOMONIE   30.50
10. HUDSON   29
11. CHIPPEWA FALLS   23
12. MERRILL   20
T13. WISCONSIN RAPIDS LIN   19 
T13. SUPERIOR   19
15. ANTIGO   9
16. WAUSAU EAST   6
17. RHINELANDER   5

Girls Team Standings:
1. HUDSON   138
2. STEVENS POINT   87
3. WAUSAU WEST   79
4. D.C. EVEREST   65
5. RIVER FALLS   56
6. EAU CLAIRE NORTH   47
7. WAUSAU EAST   40
8. MARSHFIELD   39
9. CHIPPEWA FALLS   36
10. MENOMONIE   35
11. EAU CLAIRE MEMORIAL   33
12. MERRILL   18
13. WISCONSIN RAPIDS LIN   11
14. NEW RICHMOND   9
15. SUPERIOR   7

For complete individual results from this meet, click here

WIAA Division 2 Colby Sectional

Boys Team Standings: 
1. RICE LAKE 85
2. LAKELAND UNION   55.50
3. HAYWARD   54
4. OSCEOLA   53
5. MEDFORD   43
6. SAINT CROIX CENTRAL   42.50
7. ASHLAND   36
T8. ELK MOUND   31
T8. GRANTSBURG   31
10. SAINT CROIX FALLS   26.50
11. NORTHLAND PINES   25
12. BLOOMER   22
13. LADYSMITH   20
14. ARCADIA   18
15. SOMERSET   17
16. DURAND   16
17. AMERY   14
18. NORTHWESTERN   12
19. PRESCOTT   11
T20. ELLSWORTH   10
T20. BARRON   10
22. STANLEY-BOYD   9.50
T23. OSSEO-FAIRCHILD   8
T23. MOSINEE   8
T23. WITTENBERG-BIRNAMWOOD   8
T26. BLACK RIVER FALLS   6
T26. STRATFORD   6
28. NEILLSVILLE/GRANTON   5
T29. TOMAHAWK   4
T29. SPOONER   4
T31. ALTOONA   3
T31. COLFAX   3
T31. BALDWIN-WOODVILLE   3
34. CHETEK-WEYERHAEUSER   2

Girls Team Standings: 
1. WITTENBERG-BIRNAMWOOD   66
2. MEDFORD   59.25
3. LAKELAND UNION   55
4. OSCEOLA   47.75
5. BLOOMER   41
6. PRESCOTT   36
7. SAINT CROIX CENTRAL  35.25
8. NORTHLAND PINES   31
9. SAINT CROIX FALLS   27
10. BLACK RIVER FALLS   25
11. MOSINEE   23
11. NORTHWESTERN   23
13. COLBY   22
14. SOMERSET   20
14. ALTOONA   20
16. STANLEY-BOYD   19
17. RICE LAKE   18
18. AMERY   15
19. COLFAX   13
19. GRANTSBURG   13
21. ASHLAND   11
22. NEILLSVILLE/GRANTON   10.50
23. ELLSWORTH   10
24. DURAND   8
24. LADYSMITH   8
26. STRATFORD   7.50
27. CAMERON   7.25
28. HAYWARD   6.50
29. ARCADIA   6
29. BARRON   6
31. CUMBERLAND   5
32. MONDOVI   4
33. OSSEO-FAIRCHILD   3

For complete individual results from this meet, click here

WIAA Division  3 Boyceville Sectional

Boys Team Standings:
1. EAU CLAIRE REGIS   80
2. WEBSTER   72
3. GLENWOOD CITY   52
4. ABBOTSFORD   42
4. McDONELL CENTRAL   42
6. CADOTT   40
7. RIB LAKE   38.50
8. UNITY   29
9. SOUTH SHORE/WASHBURN   28
10. SIREN   26
10. TURTLE LAKE/CLAYTON   26
12. HURLEY   24
13. AUGUSTA   23
14. PRENTICE   19
15. LAKE HOLCOMBE/CORNELL   18
16. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   16
17. ATHENS   15
17. FREDERIC/LUCK   15
17. SHELL LAKE   15
20 FLAMBEAU   14.50
21. CHEQUAMEGON   11.50
22. CLEAR LAKE   10
23. BOYCEVILLE   8
23. ELMWOOD/PLUM CITY   8
23. SPRING VALLEY   8
26. GILMAN   6
27. DRUMMOND   5
28. FALL CREEK   4
28. PHILLIPS   4
30. BRUCE   1.50
31. MERCER   1

Girls Team Standings:
1. SHELL LAKE   86
2. FALL CREEK   52
3. EAU CLAIRE REGIS   46
4. FLAMBEAU   42
5. ABBOTSFORD   37
6. FREDERIC/LUCK   35
7. ELMWOOD/PLUM CITY   34
8. THORP   32
9. GLENWOOD CITY   26
10. CADOTT   22
11. LAKE HOLCOMBE/CORNELL   21
11. GREENWOOD   21
13. RIB LAKE   20
13. PHILLIPS   20
13. MERCER   20
16. CHEQUAMEGON   18.50
17. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   18
17. PRENTICE   18
17. HURLEY   18
20. CLEAR LAKE   17
20. ATHENS   17
22. UNITY   16
23. PRAIRIE FARM   11
24. SIREN   10
24. BOYCEVILLE   10
24. SPRING VALLEY   10
27. WEBSTER   8.50
28. GILMAN   8
29. McDONELL CENTRAL   4
20. DRUMMOND   1

For complete individual results from this meet, click here

BOYS HS TENNIS
WIAA Division 2 Altoona/Fall Creek Sectional

1. MADISON EDGEWOOD   43
2. LA CROSSE LOGAN   38
3. ASHLAND   29
4. EAU CLAIRE REGIS   22
5. SAUK PRAIRIE
6. LA CROSSE AQUINAS   16
7. ALTOONA/FALL CREEK   12
7. AMERY   12
9. BALDWIN-WOODVILLE   10
10. SPARTA   6
11. BLACK RIVER FALLS   4
12. ELLSWORTH   2
12. OSCEOLA   2
12. MEDFORD   2
15. MAUSTON   0
15. PORTAGE   0
15. VIROQUA

For flight results, click here

HS BASEBALL
WIAA Regional Quarterfinals
Division 2 

(6) ARCADIA   3
(3) ALTOONA   9

(5) BLOOMER   2
(4) BLACK RIVER FALLS   8

(8) BARRON   5
(3)  RICE LAKE   10

(5) AMERY   1
(4) OSCEOLA   8

(6) ST. CROIX CENTRAL   5
(3) ELLSWORTH   15, F-5 INN.

(7) SOMERSET   5
(2) BALDWIN-WOODVILLE   10
 

Division 3

(6) CADOTT   1
(3) FALL CREEK   8

(6) GLENWOOD CITY   0
(3) ELK MOUND   10       F-5 INNINGS

(5) COLFAX   3
(4) SPRING VALLEY   13         F-5 INNINGS

(5) AUGUSTA   1
(4) STANLEY-BOYD   11         F-5 INNINGS

(5) ONALASKA LUTHER   4
(4) COCHRANE-FOUNTAIN CITY   1

Division 4

(5) PEPIN/ALMA   10
(4) McDONELL CENTRAL   9

(6) PRENTICE   0
(3) THORP   3

(6) COULEE CHRISTIAN   0
(3) ELEVA-STRUM   3

(6) ELMWOOD / PLUM CITY   14
(3) PRAIRIE FARM   17

For links to all WIAA baseball playoff brackets, click here

Big Rivers

RIVER FALLS   4
EAU CLAIRE NORTH   6
Huskies: 11-1 (18-3)

EAU CLAIRE MEMORIAL   0
MENOMONIE   1
MHS: Jake Kressin (8 IP) & Bret Lecheler (2 IP) combine on shutout

Non-Conference

PITTSVILLE   0
OSSEO-FAIRCHILD   5

HS SOFTBALL
WIAA Regional Finals 
Division 1

(9) EAU CLAIRE MEMORIAL   0
(1) STEVENS POINT   14, F-5 INN.

Division 4

(4) GLENWOOD CITY   6
(1) THORP   7

(4) SPENCER   3
(1) COCHRANE-FOUNTAIN CITY   2

Division 5

(3) GILMAN   4
(2) GREENWOOD   8

(4) ELMWOOD   0
(1) BLAIR-TAYLOR   2

For links to all WIAA softball brackets, click here

GIRLS HS SOCCER
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   10
MENOMONIE   0
ECM: Abigail Stow 4 goals

RIVER FALLS   4
EAU CLAIRE NORTH   0

Non-Conference

REGIS/McDONELL   6
MELROSE-MINDORO   0

ALTOONA   5
PHILLIPS   1

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