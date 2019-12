Sports Overtime – Thursday

HS TRACK & FIELD

WIAA Division 1 D.C. Everest Sectional

Boys Team Standings:

1. STEVENS POINT 127

2. RIVER FALLS 75

2. EAU CLAIRE NORTH 75

4. D.C. EVEREST 71

5. MARSHFIELD 59

6. EAU CLAIRE MEMORIAL 53

7. WAUSAU WEST 44

8. NEW RICHMOND 36.50

9. MENOMONIE 30.50

10. HUDSON 29

11. CHIPPEWA FALLS 23

12. MERRILL 20

T13. WISCONSIN RAPIDS LIN 19

T13. SUPERIOR 19

15. ANTIGO 9

16. WAUSAU EAST 6

17. RHINELANDER 5

Girls Team Standings:

1. HUDSON 138

2. STEVENS POINT 87

3. WAUSAU WEST 79

4. D.C. EVEREST 65

5. RIVER FALLS 56

6. EAU CLAIRE NORTH 47

7. WAUSAU EAST 40

8. MARSHFIELD 39

9. CHIPPEWA FALLS 36

10. MENOMONIE 35

11. EAU CLAIRE MEMORIAL 33

12. MERRILL 18

13. WISCONSIN RAPIDS LIN 11

14. NEW RICHMOND 9

15. SUPERIOR 7

WIAA Division 2 Colby Sectional

Boys Team Standings:

1. RICE LAKE 85

2. LAKELAND UNION 55.50

3. HAYWARD 54

4. OSCEOLA 53

5. MEDFORD 43

6. SAINT CROIX CENTRAL 42.50

7. ASHLAND 36

T8. ELK MOUND 31

T8. GRANTSBURG 31

10. SAINT CROIX FALLS 26.50

11. NORTHLAND PINES 25

12. BLOOMER 22

13. LADYSMITH 20

14. ARCADIA 18

15. SOMERSET 17

16. DURAND 16

17. AMERY 14

18. NORTHWESTERN 12

19. PRESCOTT 11

T20. ELLSWORTH 10

T20. BARRON 10

22. STANLEY-BOYD 9.50

T23. OSSEO-FAIRCHILD 8

T23. MOSINEE 8

T23. WITTENBERG-BIRNAMWOOD 8

T26. BLACK RIVER FALLS 6

T26. STRATFORD 6

28. NEILLSVILLE/GRANTON 5

T29. TOMAHAWK 4

T29. SPOONER 4

T31. ALTOONA 3

T31. COLFAX 3

T31. BALDWIN-WOODVILLE 3

34. CHETEK-WEYERHAEUSER 2

Girls Team Standings:

1. WITTENBERG-BIRNAMWOOD 66

2. MEDFORD 59.25

3. LAKELAND UNION 55

4. OSCEOLA 47.75

5. BLOOMER 41

6. PRESCOTT 36

7. SAINT CROIX CENTRAL 35.25

8. NORTHLAND PINES 31

9. SAINT CROIX FALLS 27

10. BLACK RIVER FALLS 25

11. MOSINEE 23

11. NORTHWESTERN 23

13. COLBY 22

14. SOMERSET 20

14. ALTOONA 20

16. STANLEY-BOYD 19

17. RICE LAKE 18

18. AMERY 15

19. COLFAX 13

19. GRANTSBURG 13

21. ASHLAND 11

22. NEILLSVILLE/GRANTON 10.50

23. ELLSWORTH 10

24. DURAND 8

24. LADYSMITH 8

26. STRATFORD 7.50

27. CAMERON 7.25

28. HAYWARD 6.50

29. ARCADIA 6

29. BARRON 6

31. CUMBERLAND 5

32. MONDOVI 4

33. OSSEO-FAIRCHILD 3

WIAA Division 3 Boyceville Sectional

Boys Team Standings:

1. EAU CLAIRE REGIS 80

2. WEBSTER 72

3. GLENWOOD CITY 52

4. ABBOTSFORD 42

4. McDONELL CENTRAL 42

6. CADOTT 40

7. RIB LAKE 38.50

8. UNITY 29

9. SOUTH SHORE/WASHBURN 28

10. SIREN 26

10. TURTLE LAKE/CLAYTON 26

12. HURLEY 24

13. AUGUSTA 23

14. PRENTICE 19

15. LAKE HOLCOMBE/CORNELL 18

16. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 16

17. ATHENS 15

17. FREDERIC/LUCK 15

17. SHELL LAKE 15

20 FLAMBEAU 14.50

21. CHEQUAMEGON 11.50

22. CLEAR LAKE 10

23. BOYCEVILLE 8

23. ELMWOOD/PLUM CITY 8

23. SPRING VALLEY 8

26. GILMAN 6

27. DRUMMOND 5

28. FALL CREEK 4

28. PHILLIPS 4

30. BRUCE 1.50

31. MERCER 1

Girls Team Standings:

1. SHELL LAKE 86

2. FALL CREEK 52

3. EAU CLAIRE REGIS 46

4. FLAMBEAU 42

5. ABBOTSFORD 37

6. FREDERIC/LUCK 35

7. ELMWOOD/PLUM CITY 34

8. THORP 32

9. GLENWOOD CITY 26

10. CADOTT 22

11. LAKE HOLCOMBE/CORNELL 21

11. GREENWOOD 21

13. RIB LAKE 20

13. PHILLIPS 20

13. MERCER 20

16. CHEQUAMEGON 18.50

17. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 18

17. PRENTICE 18

17. HURLEY 18

20. CLEAR LAKE 17

20. ATHENS 17

22. UNITY 16

23. PRAIRIE FARM 11

24. SIREN 10

24. BOYCEVILLE 10

24. SPRING VALLEY 10

27. WEBSTER 8.50

28. GILMAN 8

29. McDONELL CENTRAL 4

20. DRUMMOND 1

BOYS HS TENNIS

WIAA Division 2 Altoona/Fall Creek Sectional

1. MADISON EDGEWOOD 43

2. LA CROSSE LOGAN 38

3. ASHLAND 29

4. EAU CLAIRE REGIS 22

5. SAUK PRAIRIE

6. LA CROSSE AQUINAS 16

7. ALTOONA/FALL CREEK 12

7. AMERY 12

9. BALDWIN-WOODVILLE 10

10. SPARTA 6

11. BLACK RIVER FALLS 4

12. ELLSWORTH 2

12. OSCEOLA 2

12. MEDFORD 2

15. MAUSTON 0

15. PORTAGE 0

15. VIROQUA

HS BASEBALL

WIAA Regional Quarterfinals

Division 2

(6) ARCADIA 3

(3) ALTOONA 9

(5) BLOOMER 2

(4) BLACK RIVER FALLS 8

(8) BARRON 5

(3) RICE LAKE 10

(5) AMERY 1

(4) OSCEOLA 8

(6) ST. CROIX CENTRAL 5

(3) ELLSWORTH 15, F-5 INN.

(7) SOMERSET 5

(2) BALDWIN-WOODVILLE 10



Division 3

(6) CADOTT 1

(3) FALL CREEK 8

(6) GLENWOOD CITY 0

(3) ELK MOUND 10 F-5 INNINGS

(5) COLFAX 3

(4) SPRING VALLEY 13 F-5 INNINGS

(5) AUGUSTA 1

(4) STANLEY-BOYD 11 F-5 INNINGS

(5) ONALASKA LUTHER 4

(4) COCHRANE-FOUNTAIN CITY 1

Division 4

(5) PEPIN/ALMA 10

(4) McDONELL CENTRAL 9

(6) PRENTICE 0

(3) THORP 3

(6) COULEE CHRISTIAN 0

(3) ELEVA-STRUM 3

(6) ELMWOOD / PLUM CITY 14

(3) PRAIRIE FARM 17

Big Rivers

RIVER FALLS 4

EAU CLAIRE NORTH 6

Huskies: 11-1 (18-3)

EAU CLAIRE MEMORIAL 0

MENOMONIE 1

MHS: Jake Kressin (8 IP) & Bret Lecheler (2 IP) combine on shutout

Non-Conference

PITTSVILLE 0

OSSEO-FAIRCHILD 5

HS SOFTBALL

WIAA Regional Finals

Division 1

(9) EAU CLAIRE MEMORIAL 0

(1) STEVENS POINT 14, F-5 INN.

Division 4

(4) GLENWOOD CITY 6

(1) THORP 7

(4) SPENCER 3

(1) COCHRANE-FOUNTAIN CITY 2

Division 5

(3) GILMAN 4

(2) GREENWOOD 8

(4) ELMWOOD 0

(1) BLAIR-TAYLOR 2

GIRLS HS SOCCER

Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL 10

MENOMONIE 0

ECM: Abigail Stow 4 goals

RIVER FALLS 4

EAU CLAIRE NORTH 0

Non-Conference

REGIS/McDONELL 6

MELROSE-MINDORO 0

ALTOONA 5

PHILLIPS 1