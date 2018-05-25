Sports Overtime – Thursday
HS TRACK & FIELD
WIAA Division 1 D.C. Everest Sectional
Boys Team Standings:
1. STEVENS POINT 127
2. RIVER FALLS 75
2. EAU CLAIRE NORTH 75
4. D.C. EVEREST 71
5. MARSHFIELD 59
6. EAU CLAIRE MEMORIAL 53
7. WAUSAU WEST 44
8. NEW RICHMOND 36.50
9. MENOMONIE 30.50
10. HUDSON 29
11. CHIPPEWA FALLS 23
12. MERRILL 20
T13. WISCONSIN RAPIDS LIN 19
T13. SUPERIOR 19
15. ANTIGO 9
16. WAUSAU EAST 6
17. RHINELANDER 5
Girls Team Standings:
1. HUDSON 138
2. STEVENS POINT 87
3. WAUSAU WEST 79
4. D.C. EVEREST 65
5. RIVER FALLS 56
6. EAU CLAIRE NORTH 47
7. WAUSAU EAST 40
8. MARSHFIELD 39
9. CHIPPEWA FALLS 36
10. MENOMONIE 35
11. EAU CLAIRE MEMORIAL 33
12. MERRILL 18
13. WISCONSIN RAPIDS LIN 11
14. NEW RICHMOND 9
15. SUPERIOR 7
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WIAA Division 2 Colby Sectional
Boys Team Standings:
1. RICE LAKE 85
2. LAKELAND UNION 55.50
3. HAYWARD 54
4. OSCEOLA 53
5. MEDFORD 43
6. SAINT CROIX CENTRAL 42.50
7. ASHLAND 36
T8. ELK MOUND 31
T8. GRANTSBURG 31
10. SAINT CROIX FALLS 26.50
11. NORTHLAND PINES 25
12. BLOOMER 22
13. LADYSMITH 20
14. ARCADIA 18
15. SOMERSET 17
16. DURAND 16
17. AMERY 14
18. NORTHWESTERN 12
19. PRESCOTT 11
T20. ELLSWORTH 10
T20. BARRON 10
22. STANLEY-BOYD 9.50
T23. OSSEO-FAIRCHILD 8
T23. MOSINEE 8
T23. WITTENBERG-BIRNAMWOOD 8
T26. BLACK RIVER FALLS 6
T26. STRATFORD 6
28. NEILLSVILLE/GRANTON 5
T29. TOMAHAWK 4
T29. SPOONER 4
T31. ALTOONA 3
T31. COLFAX 3
T31. BALDWIN-WOODVILLE 3
34. CHETEK-WEYERHAEUSER 2
Girls Team Standings:
1. WITTENBERG-BIRNAMWOOD 66
2. MEDFORD 59.25
3. LAKELAND UNION 55
4. OSCEOLA 47.75
5. BLOOMER 41
6. PRESCOTT 36
7. SAINT CROIX CENTRAL 35.25
8. NORTHLAND PINES 31
9. SAINT CROIX FALLS 27
10. BLACK RIVER FALLS 25
11. MOSINEE 23
11. NORTHWESTERN 23
13. COLBY 22
14. SOMERSET 20
14. ALTOONA 20
16. STANLEY-BOYD 19
17. RICE LAKE 18
18. AMERY 15
19. COLFAX 13
19. GRANTSBURG 13
21. ASHLAND 11
22. NEILLSVILLE/GRANTON 10.50
23. ELLSWORTH 10
24. DURAND 8
24. LADYSMITH 8
26. STRATFORD 7.50
27. CAMERON 7.25
28. HAYWARD 6.50
29. ARCADIA 6
29. BARRON 6
31. CUMBERLAND 5
32. MONDOVI 4
33. OSSEO-FAIRCHILD 3
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WIAA Division 3 Boyceville Sectional
Boys Team Standings:
1. EAU CLAIRE REGIS 80
2. WEBSTER 72
3. GLENWOOD CITY 52
4. ABBOTSFORD 42
4. McDONELL CENTRAL 42
6. CADOTT 40
7. RIB LAKE 38.50
8. UNITY 29
9. SOUTH SHORE/WASHBURN 28
10. SIREN 26
10. TURTLE LAKE/CLAYTON 26
12. HURLEY 24
13. AUGUSTA 23
14. PRENTICE 19
15. LAKE HOLCOMBE/CORNELL 18
16. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 16
17. ATHENS 15
17. FREDERIC/LUCK 15
17. SHELL LAKE 15
20 FLAMBEAU 14.50
21. CHEQUAMEGON 11.50
22. CLEAR LAKE 10
23. BOYCEVILLE 8
23. ELMWOOD/PLUM CITY 8
23. SPRING VALLEY 8
26. GILMAN 6
27. DRUMMOND 5
28. FALL CREEK 4
28. PHILLIPS 4
30. BRUCE 1.50
31. MERCER 1
Girls Team Standings:
1. SHELL LAKE 86
2. FALL CREEK 52
3. EAU CLAIRE REGIS 46
4. FLAMBEAU 42
5. ABBOTSFORD 37
6. FREDERIC/LUCK 35
7. ELMWOOD/PLUM CITY 34
8. THORP 32
9. GLENWOOD CITY 26
10. CADOTT 22
11. LAKE HOLCOMBE/CORNELL 21
11. GREENWOOD 21
13. RIB LAKE 20
13. PHILLIPS 20
13. MERCER 20
16. CHEQUAMEGON 18.50
17. EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 18
17. PRENTICE 18
17. HURLEY 18
20. CLEAR LAKE 17
20. ATHENS 17
22. UNITY 16
23. PRAIRIE FARM 11
24. SIREN 10
24. BOYCEVILLE 10
24. SPRING VALLEY 10
27. WEBSTER 8.50
28. GILMAN 8
29. McDONELL CENTRAL 4
20. DRUMMOND 1
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BOYS HS TENNIS
WIAA Division 2 Altoona/Fall Creek Sectional
1. MADISON EDGEWOOD 43
2. LA CROSSE LOGAN 38
3. ASHLAND 29
4. EAU CLAIRE REGIS 22
5. SAUK PRAIRIE
6. LA CROSSE AQUINAS 16
7. ALTOONA/FALL CREEK 12
7. AMERY 12
9. BALDWIN-WOODVILLE 10
10. SPARTA 6
11. BLACK RIVER FALLS 4
12. ELLSWORTH 2
12. OSCEOLA 2
12. MEDFORD 2
15. MAUSTON 0
15. PORTAGE 0
15. VIROQUA
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HS BASEBALL
WIAA Regional Quarterfinals
Division 2
(6) ARCADIA 3
(3) ALTOONA 9
(5) BLOOMER 2
(4) BLACK RIVER FALLS 8
(8) BARRON 5
(3) RICE LAKE 10
(5) AMERY 1
(4) OSCEOLA 8
(6) ST. CROIX CENTRAL 5
(3) ELLSWORTH 15, F-5 INN.
(7) SOMERSET 5
(2) BALDWIN-WOODVILLE 10
Division 3
(6) CADOTT 1
(3) FALL CREEK 8
(6) GLENWOOD CITY 0
(3) ELK MOUND 10 F-5 INNINGS
(5) COLFAX 3
(4) SPRING VALLEY 13 F-5 INNINGS
(5) AUGUSTA 1
(4) STANLEY-BOYD 11 F-5 INNINGS
(5) ONALASKA LUTHER 4
(4) COCHRANE-FOUNTAIN CITY 1
Division 4
(5) PEPIN/ALMA 10
(4) McDONELL CENTRAL 9
(6) PRENTICE 0
(3) THORP 3
(6) COULEE CHRISTIAN 0
(3) ELEVA-STRUM 3
(6) ELMWOOD / PLUM CITY 14
(3) PRAIRIE FARM 17
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Big Rivers
RIVER FALLS 4
EAU CLAIRE NORTH 6
Huskies: 11-1 (18-3)
EAU CLAIRE MEMORIAL 0
MENOMONIE 1
MHS: Jake Kressin (8 IP) & Bret Lecheler (2 IP) combine on shutout
Non-Conference
PITTSVILLE 0
OSSEO-FAIRCHILD 5
HS SOFTBALL
WIAA Regional Finals
Division 1
(9) EAU CLAIRE MEMORIAL 0
(1) STEVENS POINT 14, F-5 INN.
Division 4
(4) GLENWOOD CITY 6
(1) THORP 7
(4) SPENCER 3
(1) COCHRANE-FOUNTAIN CITY 2
Division 5
(3) GILMAN 4
(2) GREENWOOD 8
(4) ELMWOOD 0
(1) BLAIR-TAYLOR 2
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GIRLS HS SOCCER
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 10
MENOMONIE 0
ECM: Abigail Stow 4 goals
RIVER FALLS 4
EAU CLAIRE NORTH 0
Non-Conference
REGIS/McDONELL 6
MELROSE-MINDORO 0
ALTOONA 5
PHILLIPS 1