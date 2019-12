Sports Overtime – Tuesday

HS SOFTBALL

WIAA Division 1 Regional Semifinals

(14) NEW RICHMOND 0

(3) CHIPPEWA FALLS 4

CF: Nicole Crumbaker HR

(11) MENOMONIE

(6) WISCONSIN RAPIDS, Wednesday, 4:00 P.M.

Winner at Chippewa Falls, Friday



WIAA Division 2 Regional Quarterfinals

(9) BLACK RIVER FALLS 7

(8) SOMERSET 0

BRF at (1) Ellsworth, Wednesday

(10) SPARTA 2

(7) OSCEOLA 7

Winner at (2) Baldwin-Woodville, Wednesday

(10) ASHLAND 5

(7) HAYWARD 9

Winner at (2) Merrill, Wednesday



WIAA Division 3 Regional Quarterfinals

(9) SPOONER 1

(8) ST. CROIX FALLS 11, F-5 INN.

Winner at (1) Bloomer, Wednesday, 3:30 P.M.

(10) WEBSTER/SIREN 12

(7) BARRON 23, F-5 INN.

Winner at (2) Northwestern, Wednesday

(9) STANLEY-BOYD 1

(10) OSSEO-FAIRCHILD 10

Winner at (1) Prescott, Wednesday

(10) ST. CROIX CENTRAL 7

(7) MONDOVI 13

Winner at (2) Altoona, Wednesday

WIAA Division 4 Regional Quarterfinals

(9) CADOTT 5

(8) CLEAR LAKE 15, F-5 INN.

Winner at (1) Thorp, Wednesday, 5:00 P.M.

(10) SPRING VALLEY 8

(7) AUGUSTA 11

Winner at (2) Boyceville, Wednesday

(9) WHITEHALL 14

(8) ELEVA-STRUM 17

Winner at (1) Cochrane-Fountain City, Wednesday, 5:00 P.M.



WIAA Division 5 Regional Quarterfinals

(9) OWEN-WITHEE 1

(8) BRUCE 11, F-5 INN.

Winner at (1) McDonell Central, Wednesday

(11) RIB LAKE 10

(6) LOYAL 7

Winner at (3) Gilman, Wednesday

(10) PRAIRIE FARM 4

(7) PRENTICE 16, F-5 INN.

(9) PLUM CITY 4

(8) WONEWOC – CENTER 1

Winner at (1) Blair-Taylor, Wednesday

(10) LINCOLN 3

(7) NEW LISBON 8

Winner at (2) Pepin/Alma, Wednesday

For a link to all WIAA softball playoff brackets, click here



BOYS HS GOLF

WIAA Division 1 Hudson Regional

1. EAU CLAIRE MEMORIAL 314

2. RIVER FALLS 320

3. HUDSON 323

4. CHIPPEWA FALLS 346

5. NEW RICHMOND 350

5. SUPERIOR 350

7. EAU CLAIRE NORTH 362

8. MENOMONIE 365

Top 4 teams advance to sectional

Medalist: Bennett Swavely (HUD) 74



WIAA Division 2 Arcadia Regional



1. WEST SALEM 335

2. McDONELL/REGIS 337

3. NEILLSVILLE/LOYAL 341

4. BLACK RIVER FALLS 359

5. G-E-T 361

6. ARCADIA 364

7. ELK MOUND 372

8. NEKOOSA 389

9. ALTOONA 419

10. MARSHFIELD COLUMBUS/SPENCER 428

Top 4 teams advance to sectional

Medalist: Sawyer Schmidt (GET), 77

WIAA Division 2 Rice Lake Regional

1. RICE LAKE 302

2. AMERY 348

3. ST. CROIX CENTRAL 352

4. BARRON 370

5. BALDWIN-WOODVILLE 371

6. ELLSWORTH 372

7. OSCEOLA 381

8. BLOOMER 384

9. PRESCOTT 408

10. SOMERSET 410

Top 4 teams advance to sectional

Medalist: Ben Resnick (RL), 71

For links to results from all WIAA Boys Golf regionals, click here



BOYS HS TENNIS

WIAA Division 1 EC Regis Subsectional

1. ASHLAND 22

2. EAU CLAIRE REGIS 20

3. AMERY 12

4. BALDWIN-WOODVILLE 10

5. ALTOONA/FALL CREEK 6

6. ELLSWORTH 2

6. OSCEOLA 2

6. MEDFORD 2

For a link to flight results, click here



HS BASEBALL

Big Rivers

EAU CLAIRE NORTH 6

RIVER FALLS 2

MENOMONIE 0

EAU CLAIRE MEMORIAL 1

ECM: Jack Brown throws no-hitter (12 K’s, 1 BB)

HUDSON 10

CHIPPEWA FALLS 9, F- 8 INN.



Non-Conference

EAU CLAIRE REGIS 10

BLOOMER 3

OWEN-WITHEE 15

McDONELL CENTRAL 10, F-8 INN

OSSEO-FAIRCHILD 12

GREENWOOD 2

ELK MOUND 10

BLACK RIVER FALLS 5

FALL CREEK 4

DURAND 7



Dairyland

INDEPENDENCE/GILMANTON 6

WHITEHALL 2



GIRLS HS SOCCER

Big Rivers

HUDSON 1

EAU CLAIRE MEMORIAL 4

EAU CLAIRE NORTH 0

CHIPPEWA FALLS 0



Non-Conference

ALTOONA 0

ARCADIA 3