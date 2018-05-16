HS Sports – Tuesday
HS BASEBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
EAU CLAIRE NORTH 0
Old Abes: 5-2 (10-3), Huskies: 6-1 (11-2)
HUDSON 15
RICE LAKE 8
Western Cloverbelt
ALTOONA 19
CADOTT 2, F-5 INN.
EAU CLAIRE REGIS 2
FALL CREEK 4
McDONELL CENTRAL 2
THORP 10
OSSEO-FAIRCHILD 1
STANLEY-BOYD 11
Heart O’North
BLOOMER 6
SPOONER 12
CHETEK-WEYERHAEUSER 15
LADYSMITH 2, F-5 INN.
Dairyland
WHITEHALL 13
LINCOLN 5
Non-Conference
ELEVA-STRUM 1
DURAND 14, F-5 INN.
ELK MOUND 1
MENOMONIE 2
HS SOFTBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 1
RICE LAKE 2
EAU CLAIRE MEMORIAL 3
RICE LAKE 4
Western Cloverbelt
ALTOONA 22
CADOTT 5, F-5 INN.
OSSEO-FAIRCHILD 7
STANLEY-BOYD 11
Eastern Cloverbelt
GREENWOOD 10
ATHENS 9
Heart O’North
BLOOMER 4
NORTHWESTERN 5
LADYSMITH 17
BARRON 7, F-5 INN.
HAYWARD 16
SPOONER 4, F-6 INN.
CHETEK-WEYERHAEUSER 4
CUMBERLAND 10
CHETEK-WEYERHAEUSER 0
CUMBERLAND 16
Dunn-St. Croix
SPRING VALLEY 3
MONDOVI 19, F-3 INN.
Dairyland
EC IMMANUEL LUTHERAN 18
ELEVA-STRUM 5, F-6 INN.
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 7
AUGUSTA 1
C-FC clinches share of conference title (9th title in last 10 years)
WHITEHALL 5
LINCOLN 15, F-6 INN.
MELROSE-MINDORO 1
BLAIR-TAYLOR 11, F-5 INN.
HS TRACK & FIELD
Big Rivers Conference Meet
Boys:
1. RIVER FALLS 149
2. EAU CLAIRE NORTH 126
3. EAU CLAIRE MEMORIAL 107.5
4. MENOMONIE 92.5
5. RICE LAKE 86
6. HUDSON 78.5
7. CHIPPEWA FALLS 58.5
Girls:
1. HUDSON 173
2. RIVER FALLS 141
3. MENOMONIE 96
4. EAU CLAIRE MEMORIAL 89
4. EAU CLAIRE NORTH 89
6. CHIPPEWA FALLS 66.5
7. RICE LAKE 41.5
For complete individual results, click here
Heart O’North Conference Meet
Boys:
1. BLOOMER 149
2. HAYWARD 134.5
3. NORTHWESTERN 129
4. CHETEK-WEYERHAEUSER 85
5. BARRON 79.5
6. LADYSMITH 58
7. CUMBERLAND 34
8. SPOONER 31
For boys individual results, click here
Girls:
1. BLOOMER 175.5
2. NORTHWESTERN 146
3. LADYSMITH 96.5
4. HAYWARD 92
5. CUMBERLAND 67
6. BARRON 57.5
7. CHETEK-WEYERHAEUSER 36
8. SPOONER 27
For girls individual results, click here
Dunn-St. Croix
Boys:
1. ELK MOUND 194
2. DURAND 164
3. GLENWOOD CITY 90
4. MONDOVI 85
5. COLFAX 60
6. SPRING VALLEY 41
7. BOYCEVILLE 30
8. ELMWOOD/PLUM CITY 27
Girls:
1. MONDOVI 118
2. COLFAX 116
3. ELK MOUND 97
4. GLENWOOD CITY 95
5. ELMWOOD/PLUM CITY 78
6. DURAND 67
7. BOYCEVILLE 62
8. SPRING VALLEY 59
For individual results, click here