HS Sports – Monday
HS SOFTBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 10
CHIPPEWA FALLS 17
Non-Conference
SUPERIOR 6
EAU CLAIRE NORTH 0
SUPERIOR 4
EAU CLAIRE NORTH 14 F-5 INN.
DURAND 3
ALTOONA 13 F-6 INN.
Western Cloverbelt
THORP 5
OSSEO-FAIRCHILD 2
THORP 2
OSSEO-FAIRCHILD 14
Dairyland
INDEPENDENCE / GILMANTON 1
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 4
Dunn-St. Croix
ELK MOUND 2
BOYCEVILLE 6
Heart O’North
NORTHWESTERN 5
CUMBERLAND 2
CUMBERLAND 6
NORTHWESTERN 9
LADYSMITH 6
HAYWARD 7
HAYWARD 6
LADYSMITH 2
HS BASEBALL
Western Cloverbelt
THORP 5
OSSEO-FAIRCHILD 1
THORP 7
OSSEO-FAIRCHILD 5
Dairyland
INDEPENDENCE / GILMANTON 2
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN 1
WHITEHALL 7
AUGUSTA 6
Lakeland
CLEAR LAKE 9
PRAIRIE FARM 5
Dunn-St. Croix
BOYCEVILLE 16
GLENWOOD CITY 4
SPRING VALLEY 11
MONDOVI 12 F-10 INN.
ELK MOUND 4
COLFAX 0
Non-Conference
DURAND 9
MENOMONIE 2
BOYS HS GOLF
Cloverbelt Conference Match
Team Scores:
1. OSSEO-FAIRCHILD 158
2. NEILLSVILLE / LOYAL 167
3. McDONELL / REGIS 168
4. STANLEY-BOYD 190
5. COLUMBUS / SPENCER 191
Medalist: Grant Curtis (ALT), 36 (+1)
GIRLS HS SOCCER
Non-Conference
ALTOONA 1
BALDWIN-WOODVILLE 11