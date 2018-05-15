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HS Sports – Monday

3:43 am Sport

HS SOFTBALL
Big Rivers

EAU CLAIRE MEMORIAL   10
CHIPPEWA FALLS   17

Non-Conference

SUPERIOR   6
EAU CLAIRE NORTH   0

SUPERIOR   4
EAU CLAIRE NORTH   14      F-5 INN.

DURAND   3
ALTOONA   13       F-6 INN.

Western Cloverbelt

THORP   5
OSSEO-FAIRCHILD   2

THORP   2
OSSEO-FAIRCHILD   14

Dairyland

INDEPENDENCE / GILMANTON   1
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   4

Dunn-St. Croix

ELK MOUND   2
BOYCEVILLE   6

Heart O’North

NORTHWESTERN   5
CUMBERLAND   2

CUMBERLAND   6
NORTHWESTERN   9

LADYSMITH   6
HAYWARD   7

HAYWARD   6
LADYSMITH   2

HS BASEBALL
Western Cloverbelt

THORP   5
OSSEO-FAIRCHILD   1

THORP   7
OSSEO-FAIRCHILD   5

Dairyland

INDEPENDENCE / GILMANTON   2
EAU CLAIRE IMMANUEL LUTHERAN   1

WHITEHALL   7
AUGUSTA   6

Lakeland

CLEAR LAKE   9
PRAIRIE FARM   5

Dunn-St. Croix

BOYCEVILLE   16
GLENWOOD CITY   4

SPRING VALLEY   11
MONDOVI   12         F-10 INN.

ELK MOUND   4
COLFAX   0

Non-Conference

DURAND   9
MENOMONIE   2

BOYS HS GOLF
Cloverbelt Conference Match

Team Scores:
1. OSSEO-FAIRCHILD   158
2. NEILLSVILLE / LOYAL   167
3. McDONELL / REGIS   168
4. STANLEY-BOYD   190
5. COLUMBUS / SPENCER   191

Medalist: Grant Curtis (ALT), 36 (+1)

GIRLS HS SOCCER
Non-Conference

ALTOONA   1
BALDWIN-WOODVILLE   11

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