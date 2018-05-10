HS Sports – Thursday
HS BASEBALL
Big Rivers
EAU CLAIRE NORTH 13
CHIPPEWA FALLS 1, F-5 INN.
ECN: 6-0 (10-1)
HUDSON 1
EAU CLAIRE MEMORIAL 2
MENOMONIE 1
RICE LAKE 0
Western Cloverbelt
ALTOONA 12
EAU CLAIRE REGIS 6
STANLEY-BOYD 3
THORP 2
Dunn-St. Croix
DURAND 20
PEPIN/ALMA 0, F-5 INN.
BOYCEVILLE 11
SPRING VALLEY 0
Non-Conference
OSSEO-FAIRCHILD 11
BLAIR-TAYLOR 0, F-6 INN.
NEW RICHMOND 2
RIVER FALLS 8
HS SOFTBALL
Big Rivers
HUDSON 9
CHIPPEWA FALLS 4
HUDSON 3
CHIPPEWA FALLS 5
MENOMONIE 0
EAU CLAIRE MEMORIAL 4
MENOMONIE 4
EAU CLAIRE MEMORIAL 10
EAU CLAIRE NORTH 7
RIVER FALLS 0
EAU CLAIRE NORTH 6
RIVER FALLS 5
Eastern Cloverbelt
GREENWOOD 9
OWEN-WITHEE 1
GREENWOOD 11
OWEN-WITHEE 5
COLBY/ABBOTSFORD 7
GILMAN 13
Heart O’North
BLOOMER 17
SPOONER 1, F-5 INN.
HAYWARD 0
CUMBERLAND 14, F-5 INN.
HAYWARD 2
CUMBERLAND 14, F-5 INN.
Dunn-St. Croix
ELMWOOD 1
BOYCEVILLE 2
SPRING VALLEY 4
DURAND 15, F-5 INN.
SPRING VALLEY 5
DURAND 20, F-5 INN
Dairyland
INDEPENDENCE/GILMANTON 12
WHITEHALL 4
Non-Conference
COCHRANE-FOUNTAIN CITY 5
ONALASKA LUTHER 4
GIRLS HS SOCCER
Big Rivers
EAU CLAIRE MEMORIAL 2
CHIPPEWA FALLS 1
MENOMONIE 2
EAU CLAIRE NORTH 4
Non-Conference
REGIS/McDONELL 2
AMERY 1
BOYS HS GOLF
Rice Lake Invitational at Turtleback G.C.
1. EAU CLAIRE MEMORIAL 308
2. NORTHWESTERN 316
2. RICE LAKE 316
4. RIVER FALLS 321
5. HUDSON 326
6. LUCK/FREDERIC 339
7. HAYWARD 343
8. NEW RICHMOND 344
9. AMERY 345
10. CHIPPEWA FALLS 366
10. MENOMONIE 366
12. RICE LAKE "B" 368
13. BLOOMER 370
14. EAU CLAIRE NORTH 378
15. BARRON 406
16. BALDWIN-WOODVILLE 456
Medalists: Matt Fladten (ECM), Jaxon Knotek (RF), Trevor Priem (NW) all shoot 75
BOYS HS TENNIS
Big Rivers
RIVER FALLS 0
CHIPPEWA FALLS 7