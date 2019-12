College Sports – Friday

COLLEGE SOFTBALLWIAC Championship(5) UW-RIVER FALLS 1(4) UW-EAU CLAIRE 2(4) UW-EAU CLAIRE 0(1) UW-WHITEWATER 7(3) UW-STOUT 3(2) UW-OSHKOSH 9(5) UW-RIVER FALLS 5(4) UW-STOUT 5, 8THSuspended, will resume Saturday, 9:00 A.M.Saturday’s schedule:(2) UW-OSHKOSH(1) UW-WHITEWATER, 10:00 A.M.(5) UW-RIVER FALLS/(3) UW-STOUT WINNER(4) UW-EAU CLAIRE, 12:00 noonWinner of 12:00 noon gameLoser of 10:00 A.M. game, 2:00 P.M.For the WIAC Softball Championship webpage, click hereCOLLEGE TRACK AND FIELDWIAC Outdoor Championships – Day 1Men’s team standings:1. UW-LA CROSSE 632. UW-STOUT 593. UW-OSHKOSH 464. UW-STEVENS POINT 235. UW-WHITEWATER 166. UW-PLATTEVILLE 116. UW-EAU CLAIRE 118. UW-RIVER FALLS 5Women’s team standings: 1. UW-LA CROSSE 73.752. UW-STOUT 413. UW-EAU CLAIRE 32.754. UW-STEVENS POINT 30.755. UW-WHITEWATER 236. UW-RIVER FALLS 147. UW-PLATTEVILLE 11.758. UW-OSHKOSH 7For complete individual results, click here